Menej adorácie Pekingu, prosím

Tak nejak sa v našej krajine ujalo, že Čína je vraj našim najväčším pomocníkom v boji proti koronavírusu. A že tá EÚ je tak nejak do počtu a možno aj trochu problém, lebo navzájom súperíme o respirátory a iné.

Nuž, vidím to tak, že pandémia je tak vážna vec, že normálna zahraničná politika ide dočasne bokom. Čo sa mňa týka, hoci som hrdý Európan a demokrat, ďakoval by som aj Kim Čong-Unovi, ak by nám Severná Kórea zmysluplne pomohla.

Ale s tou Čínou opatrne, lebo v tej teórii o kvitnúcom bratstve s Pekingom nesedia fakty. Tie vyzerajú takto:

V prospech Číny hovorí, že poslala lekárske tímy a pomoc napríklad do Talianska, Francúzska, Španielska, Grécka, Česka a inde. V praxi to funguje tak, že keď vypukne kríza tak veľkého rozsahu ako táto, tak pomáha, kto môže. Pomáha Čína, ale pomáhala aj Európa. V čase, kedy sa ešte zdalo možné, že koronavírus bude zastavený v Číne, vyslali členské krajiny EÚ do tejto ázijskej krajiny spolu asi 50 ton lekárskeho materiálu, a to všetko bez veľkého PR. Pomoc zo strany Číny je samozrejme vítaná – je normálnou súčasťou toho, ako sa civilizované krajiny k sebe správajú. Okrem toho, väčšina ďalších dodávok z Číny nebola pomoc, ale bežný obchod. Veľa z tých zásob sa navyše ukázalo byť nevhodnými. Holandsko vrátilo Číne 600,000 respirátorov, lebo nespĺňali avizované normy, Španielsko jej vrátilo z rovnakých príčin vyše 50 tisíc testovacích zariadení.

Tá prvá reakcia európskych krajín na výzvu pomôcť od iných členských štátov EÚ bola fakt zlá. Vystrašené vlády zväčša zastavili export respirátorov a pod. z obavy, aby nechýbali doma. Čína v tom čase už mala to najhoršie za sebou a vedela si dovoliť byť štedrejšia. Ale koronavírus z nás v Európe neurobil vlkov: do pár dní, keď už začalo byť jasnejšie kto má aký veľký problém, sa opäť rozhýbala vzájomná pomoc. Lekársky materiál znovu prúdi cez hranice, nie bez obmedzení, ale predsa. Aj Nemecko, ktoré spôsobilo taký rozruch keď zablokovalo respirátory do Talianska, ich opäť doručuje. Vzájomná pomoc v rámci EÚ dnes kvalitatívne ďaleko presahuje to, čo poskytuje Čína: Nemecko napríklad berie pacientov z ťažko postihnutého severného Talianska do nemeckých nemocníc.

Ďalšia fáza krízy sa odohrá v ekonomickej, nie zdravotnej, rovine. A tu už má EÚ jednoznačne prím. Nie Čína, ale EÚ presmerovala eurofondy na tlmenie následkov kríz. V prípade Slovenska ide o pol miliardy – 500 miliónov – eur. Nie Čína, ale Európska centrálna banka bude kupovať naše cenné papiere, ak vystrašení investori prestanú veriť v našu schopnosť splácať dlhy. A dlh určite narastie, keďže nám nerastie ekonomika, zatiaľ čo štátné výdavky ako dôchodky nemôžu len tak kvôli kríze prestať.

Povedzme si na rovinu: Čína zahrala šikovnú mediálnu hru. EÚ svoju pomoc Pekingu veľmi neavizovala, zatiaľ čo balíky pomoci z Číny prišli zabalené do červených vlajok so sloganom „cesta priateľstva nepozná hranice“. Európania sú nadšení zo šľachetného gesta; politici sa predháňajú v chválach. Už menej sa hovorí o tom, že oficiálne počty mŕtvych v Číne sa ukazujú byť podhodnotené. Alebo o tom, že keby čínska vláda zareagovala na nový vírus skôr, nemusel sa vôbec do zvyšku sveta dostať.

Aby to nevyznelo nevďačne: čínska pomoc je vítaná a vážená rovnako ako každá iná. Len prosím trochu menej tej PR nadpráce a adorácie od miestnych spojencov.