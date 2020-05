Koalícia sa nerúca. Ale v EÚ to iskrí.

Keď nemecké a francúzske vlády tento týždeň navrhli 500 miliardový balík pomoci s hospodárskou krízou, časť slovenskej verejnosti spozornela: nerozpadne sa nám zase vláda kvôli spoločnému dlhu EÚ?

Tá pomoc má byť totiž, podľa Paríža a Berlína, financovaná tak, že Európska komisia si v mene všetkých členských štátov požičia, a tie to postupne splatia. Otázka spoločných dlhov, ako je známe, už raz rozbila demokratickú koalíciu na Slovensku.

Tu sa však podobnosť s r. 2011 končí. Dnes nie je situácia taká, že nám sa v podstate darí a treba zachraňovať krajiny, ako Grécko, ktoré sa nezodpovedne zadĺžili. Vtedy to spôsobilo ten problém, že veľká časť verejnosti (pochopiteľne) vnímala pomoc ako morálne pochybnú, lebo zachraňovala bohatšie krajiny pre krízou, ktorú si spôsobili hlavne sami.

Dnes stojí otázka zásadne inak. Aj naše hospodárstvo sa prepadá. A v diere sme sa ocitli, my rovnako ako zvyšok EÚ, nie nezodpovedným konaním, ale hlavne kvôli pandémii. Morálna dilema či pomôcť alebo nepomôcť odpadá, sami ju potrebujeme.

To neznamená, že spomínaný nemecko-francúzsky návrh pomoci bude bez kontroverzií, naopak. Ale tie budú na strane výdavkov (ako sa pomoc bude rozdeľovať), nie na strane príjmov (ako sa pomoc bude financovať). A Slovensku v tejto diskusii pôjde o veľa.

Hoci francúzsko-nemecký návrh je skúpy na detaily, predpokladá, že väčšina z 500 miliárd eur pomoci sa prerozdelí prioritne na najviac postihnuté krajiny. Čo presne sa pod tým myslí si však už každá strana interpretuje inak. Európska komisia aktuálne vypracuváva presné kritéria rozdeľovania pomoci. V hre sú miliardy.

Komisia aktuálne meria postih hlavne podľa veľkosti krajiny, HDP a miery nezamestnanosti. Tú poslednú položku máme relatívne nízku, hoci narastá. Krajiny južnej Európy ju majú dlhodobo vysokú a pri takto nastavený kritériách budú hlavnými recipientmi pomoci. Ak má ostať pri nezamestnanosti ako kľúčovom merítku, musíme zabojovať, aby brala do úvahy aj historické dáta, nielen aktuálne, čo nás pri rozdeľovaní vracia viac do hry.

Ďalším sporom bude, či sa majú zohľadniť aj zdravotné kritériá, ako napríklad počet chorých na Covid-19. To Komisia aktuálne vylučuje, no južné krajiny za to lobujú. S tým by sme mali mať ako krajina mať problém. Jednak by skončila drvivá väčšina pomoci na juhu, a takto jednostranná distribúcia by bola politicky neobhájiteľná. Platí aj to, že by nás vlastne tento postup potrestal za to, že sme prijali prísne obmedzenia v ranných štádiach krízy. Máme vďaka tomu menej mŕtvych, ale aj väčšie hospodárske škody – tie by sa však pri dôraze na zdravotné kritéria menej zohľadňovali.

Táto diskusia sa ešte bude vyvíjať a meniť. V hre je napríklad aj možnosť, či sa pokúsiť merať prepad ekonomiky a podľa toho prideľovať pomoc. To by nám vyhovovalo (patríme medzi najviac hospodársky postihnuté krajiny). Bolo by to tiež férové, pretože práve prepad ekonomík najpresnejšie vystihuje dopad pandémie.

Pointa je: diskusia o kľúči, podľa ktorého sa prerozdelí pomoc bude výsostne politická. Krajinám sa ujde nie toľko, koľko si myslia, že si zaslúžia, ale toľko, koľko sa im podarí presadiť. Našu vládu čaká teda v najbližších týždňoch riadna výzva. Bude treba zmobilizovať nielen diplomatov a politikov, ale aj Slovákov pracujúcich v európskych inštitúciách a spojencov spomedzi iných členských štátov. Naši partneri v EÚ musia od nás počuť, že pomoc musí zohľadniť aj potreby krajín, ktoré proti Covidu-19 konali rázne a rýchlo a teraz platia ekonomickú daň. Nie je prijateľné, aby nás kritéria rozdelenia pomoci potrestali za to, že sme mali odvahu konať včas.