Na čo minúť šesť milliárd

Ono to znie absurdne, ale rozumne minúť 6 miliárd od EÚ nie je také jednoduché, ako by sa zdalo. Vysypať ich z helikoptér vie každý. Ale ako tými peniazmi vybudovať niečo trvalého a neskorumpovať pritom podnikateľské prostredie?

Reč je o novom záchrannom balíku Únie: 6 miliárd pre Slovensko na štrukturálne reformy, ktoré treba minúť za štyri roky. Balík ešte nie je oficiálny (budúci piatok k nemu majú hlavy štátov prvú diskusiu), ale hoc v mierne skresanej podobe, zrejme prežije schválenie. Vláda nelení a v pondelok 8. júna už k nemu zasadla Koordinačná rada EÚ na úrovni štátnych tajomníkov.

Na tom zasadnutí odzneli dve dosť protirečivé predstavy o tom, ako napredovať. Tou prvou je sústrediť sa na projekty, ktoré vieme s veľkou pravdepodobnosťou aj zrealizovať, lebo sú už napríklad rozbehnuté alebo predpripravené. Táto logika tiež káže, že sa máme sústrediť na veľké projekty namiesto malých: lebo 6 miliárd rozdelených na, povedzme, šesť miliardových projektov, sa posudzuje a schvaľuje rýchlejšie, ako 600 projektov za 10 miliónov. Tento dôraz na „priechodnosť“ vychádza zo zlých skúseností s eurofondami z minulosti. Z 19 miliárd, ktoré malo Slovensku k dispozícií na roky 2014-2020, sme kvôli prebyrokratizovanosti a dezorganizovanosti za šesť rokov stihli vyčerpať ledva 6 miliárd. Asi si nechceme urobiť podobnú blamáž ani so záchranným balíkom.

Znie to logicky, ale s jedným veľkým rizikom. Ako som už písal na týchto stránkach, nesmieme si nechať ujsť šancu na transformáciu krajiny. Už pred koronakrízou sme vedeli, že montovanie áut nás nemôže živiť večne, že sa naša pracovná sila skôr či neskôr stane pre automobilky pridrahou. Navyše samotné automobilky potrebujú reštart, musia prejsť na zelené technológie, aby nestratili zákazníkov a nezničili životné prostredie. To by platilo aj keby koronakríza neprišla, ale teraz, vďaka nej máme unikátnu šancu prestaviť náš hospodársky model tak, aby sme prosperovali ešte aj o nejakých 20 rokov.

Pozornejší čitatelia už pochopili, v čom si tieto filozofie protirečia. Ak sa pri rozdeľovaní tých 6 miliárd máme sústrediť len na projekty, ktoré sú realizovateľné, nie je žiadna záruka, že nás ako krajinu posunú vpred. Ak sa zase sústredíme výlučne na reformy, je celkom veľká hrozba, že nie všetky projekty sa podarí realizovať a že časť peňazí – možno väčšinu – nebudeme vedieť minúť. Čo teraz?

Vláda má čas do októbra, aby predložila prvú verziu plánu reforiem. Myslím si, že bude kombináciou možného a ideálneho. Vláda podľa môjho názoru by mala mať ambíciu dokončiť rozbehnuté projekty, niektoré z nich doslova zbabrané, ako napríklad elektronické služby občanom. To, že tieto elektronické služby verejnosti na Slovensku nefungujú ani po minutej miliarde, vie asi každý, kto sa pokúšal zaplatiť daň cez internet. A áno, asi naozaj nebude ani dosť ľudí ani čas na realizáciu stovky malých projektov. Európske peniaze pôjdu na menší počet veľkých projektov, ako napr. reforma zdravotníctva či likvidácia toxických skládok. Tie musíme riešiť bez ohľadu na to, ako bude vyzerať ekonomika krajiny o 20 rokov.

Ak však nemáme zahodiť šancu prejsť na nový ekonomický model, ponúkam dva nápady s pracovným názvom 20-20. Po prvé, stanoviť si ako prioritu, že 20% záchranného balíka využijeme na naozaj transformačné projekty, nielen na riešenie dnešných problémov. Po druhé, musíme si ako krajina urobiť jasnejšie v tom, ako chceme fungovať o takých 20 rokov. Vieme s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, že nebudeme zvárať a lakovať autá. Ale aké sú alternatívy? Budeme vyvíjať nové pohony a písať softvér do áut? Chceme sa vôbec držať priemyslu, alebo sa viac sústrediť na služby? Toto sú všetko legitímne možnosti, ale sú medzi nimi obrovské rozdiely. Ak si zoberieme tú druhú otázku, priemysel vs. služby, tá prvá si vyžaduje veľké investície do ciest a železníc, tá druhá skôr do digitálnej siete. Jedna si vyžaduje podporu učilíšť a aplikovanej vedy, druhá skôr investíciu do študijných možností pre právnikov, manažérov či lekárov. Jasne, že v praxi to nebude buď – alebo, ale niečo musí byť prioritou, lebo inak budeme vo všetkom priemerní a tým pádom nekonkurencieschopní. (A tých alternatív pred nami je viac, nie je to len voľba medzi priemyslom a službami, tú som použil len na ilustráciu.)

S takouto víziou v ruke potom vieme lepšie posudzovať, či nás tie budúce projekty zo záchranného balíka EÚ aj niekam posúvajú, alebo či ich míňame len preto, aby boli minuté. Pripomínam, že európske peniaze nemusia ísť len na hmatateľné veci ako mosty či nemocnice. Vieme nimi financovať napríklad aj reformu daňového systému (a peniaze využiť na zjemnenie sociálneho dopadu).

Najdôležitejšie je stanoviť si ozajstnú transformáciu ako prioritu. Iste, sú tu urgentnejšie problémy, ktoré trápili voličov pred poslednými voľbami– skorumpovaná štátna správa, zlyhania súdov a prokurátorov či nefungujúce nemocnice. Toto všetko je dôležité a malo by byť súčasťou reformy. Ale k nim ešte patrí aj predstava, že z čo budeme o tých 20 rokov ako Slovensko žiť, ak už teraz všetci vieme, že automobilky nás raz prestanú ťahať. Naša generácia si jednoducho už musí klásť aj túto otázku. Zásadným reformám sa skôr či neskôr nevyhneme a teraz sme dostali šancu storočia z veľkej časti zafinancovať transformáciu peniazmi Európskej únie.